Здоровье глаз и души: почему вредно сдерживать слезы

Эксперт дала рекомендации, как справиться со стрессом, чтобы он не навредил зрению.

Если вы хотите заплакать, то не сдерживайте себя. Контролирование слез может стать опасным для здоровья — особенно для физического состояния глаз. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк.

По ее словам, плач является важным и физиологическим, и психологическим процессом. Слезы — нормальная и здоровая реакция психики на внешние раздражители.

Увлажнение глаз

Слезы помогают увлажнить и очистить глаза. Слезная пленка состоит из трех слоев — липидного, водного и муцинового. Водный как раз и отвечает за увлажнение глаз и доставку им питательных веществ.

«Слезы смывают пыль, грязь и другие раздражители, защищая глаза от инфекций и повреждений. Кроме того, они поддерживают гладкую поверхность роговицы, что необходимо для четкого зрения. Что происходит, когда мы сдерживаем слезы? Прямо сдерживание слез не вызывает серьезных заболеваний глаз. Однако этот процесс может косвенно повлиять на здоровье зрительной системы», — предостерегла Аль-Терк.

Синдром сухого глаза

Специалист рассказала, что из-за нарушенного увлажнения могут быть следующие последствия: некорректная работа слезных желез, дисбаланс слезной жидкости. А это в свою очередь чревато синдромом сухого глаза (ССГ). ССГ сопровождается жжение, ощущением песка в глазах, покраснением и даже ухудшением зрения.

Также, как уверяет эксперт, сдерживание слез приводит к напряжению глазных мышц и спазму век, что может вызвать головную боль.

Рекомендации

«Во-первых, не стоит бояться плакать и сдерживать себя. Дайте волю эмоциям и позвольте организму естественным образом справиться со стрессом. Во-вторых, при сухости глаз стоит использовать увлажняющие капли для поддержания нормального увлажнения. В-третьих, по возможности избегайте стрессовых ситуаций и находите здоровые способы расслабления (спорт, медитация, хобби). В-четвертых, не забывайте проходить профилактические осмотры у офтальмолога не реже одного раза в год, особенно если у вас есть предрасположенность к глазным заболеваниям», — рассказала эксперт.

Помимо этого, врач посоветовала не стесняться слез и своих чувств. Забота об эмоциональной части является важной составляющей комплексного подхода поддержания здоровья организма.

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