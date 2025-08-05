В ООН выступили за запрет на поставки оружия Израилю

Необходимо ввести запрет на поставки оружия Израилю. Именно такой призыв прозвучал от группы 35 спецдокладчиков и экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) во главе со спецдокладчиком по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческой Альбанезе.

В заявлении, распространенном пресс-службой ООН, отдельное внимание уделено Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF). Эксперты выражают серьезную обеспокоенность тем, что деятельность фонда может быть связана с тайным использованием гуманитарной поддержки в военных и геополитических целях.

«Называя это гуманитарной помощью, Израиль продолжает свою гуманитарную маскировку и оскорбляет гуманитарную деятельность и стандарты», — приводит слова экспертов ТАСС.

Люди, ищущие помощи, продолжают умирать от атак армии Израиля. Из данных ООН выходит, что при попытке получить пропитание погибли около 1,4 тысячи палестинцев в Газе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол Польши вызван в МИД Израиля для демарша из-за заявлений о голоде в Газе. Высказывания исходили от премьер-министра страны.

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