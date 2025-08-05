Финляндия временно отказалась от закупок американского оружия для Украины

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Антти Хаккянен: Финляндия не планирует закупать вооружение для Украины у США

Финляндия пока не планирует закупать оружие для Украины у США

Фото: 5-tv.ru

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Ресурсы страны направлены на национальную промышленную программу.

Финляндия пока не намерена подключаться к новому механизму помощи Украине через НАТО, предусматривающему закупки американского оружия союзниками по альянсу. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен в интервью финской телерадиокомпании Yle.

«Мы направили свои ресурсы на национальную промышленную программу, в рамках которой заказываем продукцию для Украины у финских компаний по всей стране», — сказал Хаккянен.

По словам министра, эта инициатива была разработана совместно с украинской стороной и ориентирована на максимальную практическую отдачу.

«Мы по-прежнему очень активно и решительно поддерживаем Украину, но сейчас сосредотачиваемся на продукции, поступающей от наших отечественных компаний», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США уже передали Нидерландам крупную партию вооружений для поставок Украине — на сумму более 500 миллионов долларов. В сделку вошли патроны, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, как отметил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, Белый дом не намерен бесконечно обеспечивать Киев оружием через посредничество европейских стран.

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