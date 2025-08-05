Спецпосланник США Стив Уиткофф планирует прибыть в Россию в среду

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Накануне информацию подтвердили в Госдепартаменте Штатов.

Спецпосланник США Стив Уиткофф планирует прибыть в Россию в среду

Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

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Спецпосланник США Стив Уиткофф планирует прибыть в Россию в среду. По информации Reuters со ссылкой на источник, Уиткофф прилетит в Москву для проведения важных переговоров на фоне приближающегося дедлайна ультиматума президента США Дональда Трампа.

Накануне несколько источников, в том числе с американской стороны, подтвердили агентству, что визит может состояться именно в среду.

«Ориентируемся на среду», — сказал один из собеседников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента США Дональда Трампа, Россия сумела адаптироваться к санкционному давлению. Тем не менее американский президент заявил о готовности ввести новый пакет ограничений, если конфликт на Украине не будет урегулирован в установленные им сроки. Как добавил Трамп, в случае срыва перемирия он готов пойти на ужесточение мер: ввести 100-процентные пошлины на российские товары и применить санкции против стран, продолжающих покупать нефть у Москвы.

Изначально глава Белого дома дал России 50 дней на прекращение огня, но затем сократил срок до 10–12 дней, пригрозив жесткими экономическими шагами в случае отказа от мирного соглашения.

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