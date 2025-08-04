«Хитрые люди»: Трамп признал, что Россия справляется с санкционным давлением

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 39 0

Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции против России

«Хитрые люди»: Трамп не исключает введения новых санкций против РФ

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Несмотря на это, американский президент готов ввести новые ограничения, если украинский конфликт не будет урегулирован в установленный им срок.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что введет против России новые санкции, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее объявленный им срок. В то же время глава Белого дома отметил, что Москве успешно удается их избегать. Такое заявление он сделал, общаясь с журналистами.

«Санкции будут, но, похоже, они (Россия. — Прим. Ред.) довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — отметил президент.

Ранее Трамп озвучил 50-дневный ультиматум, в течение которого Россия должна была согласиться на прекращение огня. Однако затем он сократил этот срок до 10–12 дней, пообещав применить новые меры, включая 100% пошлины на российские товары и санкции против стран, покупающих нефть у РФ, если соглашение не будет достигнуто.

В то же время глава Белого дома допускает, что его подход к урегулированию конфликта на Украине через давление на Россию может оказаться неэффективным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может приехать в Россию в среду или четверг.

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