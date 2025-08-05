Космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков принял командование МКС

Управление международной станцией ему передал японский астронавт Такуя Ониши.

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации. Россиянин принял командование от астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA — Прим. ред.) Такуя Ониши.

В публикации также говорится, что Сергей Рыжиков пробудет командиром МКС до своего возвращения на Землю в декабре. А пока он будет отвечать за программу полета, руководство экипажем на российском и американском сегментах и оповещение Центров управления полетами (ЦУП) о нештатных ситуациях на станции.

Как отметили в «Роскосмосе», во время церемонии передачи командования Рыжикову вручили символический «ключ от станции», а завершили ритуал ударом в рынду. Для космонавта это третий полет. Вместе с Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом он работает на станции с апреля 2025 года.

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