Бьет рекорды: турсезон в Крыму может стать одним из лучших за последние пять лет

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К концу турсезона Крым примет более семи миллионов человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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По данным туроператоров, полуостров посетят более семи миллионов человек.

Крым этим летом может побить рекорд по числу туристов. По данным туроператоров, к концу сезона полуостров примет более семи миллионов человек. Это максимум за последние как минимум пять лет.

Уже сейчас отели загружены на 98%. Чаще всего отдыхающие едут в Ялту и Алушту, а также Феодосию Коктебель, Севастополь и Евпаторию.

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