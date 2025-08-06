Бьет рекорды: турсезон в Крыму может стать одним из лучших за последние пять лет

По данным туроператоров, полуостров посетят более семи миллионов человек.

Крым этим летом может побить рекорд по числу туристов. По данным туроператоров, к концу сезона полуостров примет более семи миллионов человек. Это максимум за последние как минимум пять лет.

Уже сейчас отели загружены на 98%. Чаще всего отдыхающие едут в Ялту и Алушту, а также Феодосию Коктебель, Севастополь и Евпаторию.

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