Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

Названы даты ПМЭФ-2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
ПМЭФ 2025

Форум пройдет в начале июня следующего года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году состоится с 3 по 6 июня. Об этом сообщили в фонде «Росконгресс».

Более, того, ключевым партнером и страной-гостем мероприятия станет Саудовская Аравия — это сегодня один из важнейших экономических и стратегических союзников России.

Организаторы отметили, что проведение форума будет приурочено к столетию установления дипломатических отношений между двумя государствами. Ожидается, что эта дата станет отправной точкой для новых совместных проектов и соглашений.

Петербургский международный экономический форум традиционно собирает представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества со всего мира. В 2025 году мероприятие прошло с 18 по 21 июня, продемонстрировав широкий спектр российских технологических достижений — от робототехники до высокоскоростных транспортных систем.

В прошлом году на полях форума президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами стран Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и других регионов. По итогам ПМЭФ-2025 было подписано свыше тысячи соглашений на сумму более шести триллионов рублей.

Главным событием прошлогоднего форума стало выступление главы государства, в котором он подвел экономические итоги, обозначил рекорды, достигнутые Россией, и перечислил ключевые вызовы, стоящие перед страной. Организаторы ПМЭФ-2026 рассчитывают, что предстоящий форум станет не менее масштабным и результативным.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
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