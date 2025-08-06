Установлены причины крушения батискафа «Титан»
Батискаф «Титан» потерпел крушение из-за ошибок проектирования
Фото, видео: www.globallookpress.com/OceanGate; 5-tv.ru
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Аппарат был неправильно спроектирован и не проходил необходимое техобслуживание.
Окончательно выяснилась причина катастрофы с батискафом «Титан». Два года береговая охрана США проводила расследование и сделала однозначный вердикт.
Трагедия произошла из-за ошибок в проектировании и техобслуживании. Причем, по данным трехсотстраничного отчета, компания-владелец батискафа «Ocean Gate» несколько лет просто не проводила никаких инспекций и не устраняла дефекты. За год до трагедии их было более 70, и даже так аппарат допустили к роковому плаванию в июне 2023 года.
Тогда, во время спуска к обломкам знаменитого «Титаника», батискаф сдавило и разорвало на части из-за высокого давления на глубине. Все пять членов экипажа, включая директора «Ocean Gate», мгновенно погибли.
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