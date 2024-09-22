Это не случайность: другой батискаф компании OceanGate тоже попал в катастрофу

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Washington Post: в 2016 году батискаф OceanGate чуть не потерпел крушение

Это не случайность: другой батискаф компании OceanGate тоже попал в катастрофу

Фото: www.globallookpress.com/© ABACA

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Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Инцидент произошел в 2016 году.

Батискаф Titan — не единственный подводный аппарат в истории компании OceanGate, попавший в катастрофу. Похожий случай произошел в 2016 году. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на слова бывшего директора по морским операциям компании Дэвид Локридж.

За несколько лет до создания Titan был другой батискаф, который назывался Ciclops I. В 2016 году владелец компании — миллиардер Стоктон Раш — решил погрузиться на нем на дно океана, чтобы разглядеть обломки итальянского лайнера «Андреа Дории», который затонул еще в 1956 году у берегов США. С ним отправился Дэвид Локридж и еще четыре пассажира, которые заплатили огромные деньги.

Подводным аппаратом тогда управлял сам Раш. По словам Локридж, все с самого начала уже пошло наперекосяк.

Сначала миллиардер неверно отделил батискаф от держателя, погнув его полозья, а потом и вовсе слишком близко подплыл к затонувшему лайнеру, на что Локридж сделал ему замечание.

«Не указывай мне, что делать», — ответил ему тогда Раш.

Вскоре случилось ужасное: батискаф на полной скорости развернулся на 180 градусов и врезался в затонувший лайнер. В итоге подводный лайнер застрял под обломками «Андреа Дории».

Однако даже это не усмирило Раша. Локридж попросил у него контроллер, чтобы высвободить аппарат, но миллиардер категорически отказывался отдавать его.

Ситуация разрешилась, только когда вмешался один из пассажиров. В итоге именно Локриджу удалось спасти всех. Никто не пострадал. 

19 июня 2023 года Батискаф «Титан» с пятью членами экипажа на борту отправился к обломкам парохода «Титаник» в Атлантическом океане. Спустя примерно два часа после погружения подводный аппарат перестал выходить на связь.

По версии следствия, на батискафе произошел направленный внутрь взрыв, называемый имплозией. В результате этого аппарат сжался, как консервная банка, а все находившиеся в нем мгновенно погибли. В их числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и основатель компании OceanGate Стоктон Раш.

Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж батискафа «Титан» мог знать о своей участи.

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