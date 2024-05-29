Смертельный номер: в США повторят спуск к «Титанику» на подводном аппарате
WSJ: миллиардер из США хочет повторить спуск к «Титанику» на подводном аппарате
Фото: www.globallookpress.com / OceanGate
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Летом прошлого года в ходе экскурсии к затонувшему лайнеру батискаф был полностью разрушен направленным внутрь взрывом. От экипажа почти ничего не осталось.
Американский миллиардер Ларри Коннор собрался повторить спуск к затонувшему в 1912 году лайнеру «Титаник» на подводном аппарате. Энтузиаст хочет подтвердить, что маршрут безопасен, отмечается в материале американской газеты The Wall Street Journal.
Коннор — уроженец штата Огайо, инвестирующий в недвижимость. О реализации своего амбициозного плана он сообщил главе и основателю компании Triton Submarines Патрику Лэйхи, ведутся переговоры.
Желание бизнесмена отправиться на океанское дно мотивировано историей погибшего батискафа «Титан». Аппарат с двумя членами экипажа и тремя туристами пропал с радаров 18 июня 2023 года на пути к «Титанику», находящемуся на глубине 3,8 километра. Это произошло через два часа после погружения.
Спустя несколько дней были найдены обломки с предполагаемыми останками, людей признали погибшими. По итогам расследования сформировалась версия крушения — батискаф разрушил направленный внутрь взрыв (имплозия), от экипажа почти ничего не осталось. Американский бизнесмен надеется сделать новый аппарат и дойти до конца.
«Он (Коннор) позвонил мне и сказал: «Знаете, нам нужно построить подлодку, которая сможет многократно и безопасно погружаться на глубину и продемонстрировать всему миру, что это можно сделать, а «Титан» был просто бандурой», — сказал глава Triton Submarines.
Согласно плану, Коннор и Лэйхи отправятся на дно Атлантики вместе на двухместной подводной лодке проекта Triton 4000/2 Abyssal Explorer стоимостью 20 миллионов долларов. Его глубина погружения составляет больше 4000 метров. Инвестор мечтает показать миру, что океан — «чрезвычайно мощная стихия, но она может быть прекрасной». При правильном подходе, трагедий, как с «Титаном», не произойдет, уверен он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто и зачем намерен построить «Титаник-2».
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