Повторная гибель: почему легендарный «Титаник» может исчезнуть со дна Атлантики
Остов «Титаника» разъедают ржавчина и бактерии на дне Атлантики
Фото, видео: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt
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Знаменитое судно покоится там более сотни лет. Однако эксперты утверждают, что скоро это изменится.
Память об экипаже знаменитого «Титаника» и его пассажирах может исчезнуть навсегда. Остов лайнера на дне Атлантики гниет с такой скоростью и его пожирают бактерии так быстро, что лет через шесть может вообще ничего не остаться. Это — утверждение британских исследователей.
Хотя есть мнение, что новость больше похожа на раскрутку новых путешествий ко дну океана. Последнее, кстати, закончилось гибелью туристов. А что сейчас, разбирался корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.
Исследователи легендарного «Титаника» отправились к месту крушения. Увиденное на дне океана потрясло — металл разрушается слишком быстро!
«Перила по левому борту исчезли, и это очень важно для нас, потому что облик „Титаника“ навсегда изменился», — заявил научный сотрудник «Титаник Инкарпарейтед», исследователь «Титаника» Джеймс Пенка.
Так нос лайнера выглядел во время экспедиции в 2010 году. А это уже свежий снимок — часть перил обвалилась. Все помнят их по знаменитой сцене в культовом фильме Джеймса Кэмерона.
Ученые считают, что обрушение произошло в течение последних двух лет. Ведь еще в 2022-м, когда судно сканировали для создания цифровой модели, все было на месте.
Виной всему — бактерии. Они активно разрушают металл на дне океана. Есть еще снимки, которые свидетельствуют об угрозе. В 1996-м удалось сфотографировать ванную комнату в одной из кают. В 2004-м исследователи увидели, что от нее практически ничего не осталось. И вода возле «Титаника» стала более мутной.
«Там было очень сильное течение, а видимость была довольно плохой. В воде было так много взвеси», — рассказывал исследователь, генеральный директор Caladan Oceanic Виктор Весково.
Не исключено, что теперь еще больше людей захочет увидеть обломки легендарного судна. А это уже может быть опасно. В прошлом году затонул батискаф «Титан» с туристами, которые рискнули опуститься на дно Атлантического океана. Завлекали их в эту экспедицию как раз тем, что «Титаник» — на грани исчезновения. Все, включая создателя батискафа «Титан», погибли.
Компанию «OceanGate», организовавшую погружение, раскритиковал Джеймс Кэмерон. Сам режиссер погружался к обломкам «Титаника» 33 раза ради съемок фильма.
«Теперь рядом с другой развалиной лежит еще одна развалина по той же самой чертовой причине», — злился Кэмерон.
Правда, батискаф со дна все-таки достали. То же самое ученые хотят сделать с некоторыми частями «Титаника». В основном интересуют драгоценности. Например, в последней экспедиции нашли статую древнеримской богини Дианы Версальской, которая считалась утерянной.
Правда, не все согласны с тем, что со дна нужно что-то доставать.
«Когда мы поднимаем из воды, они быстрее начинают разрушаться. На воздухе и кислорода много. В воде они более сохранны», — считает командир подводного аппарата, главный специалист Института океанологии имени Ширшова РАН Евгений Черняев.
К «Титанику» Евгений Черняев погружался в 1990-е вместе с Кэмероном на отечественном батискафе «Мир». Они максимально аккуратно исследовали затонувшее судно.
Технически невозможно поднять и сам корабль целиком, считают эксперты. Если попытаться сделать это, исчезнуть «Титаник» может еще быстрее.
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