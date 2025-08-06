ОПЕК+ завершит одно из сокращений и увеличит добычу нефти в сентябре

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Это минимально повлияет на рынок и не приведет к падению цен.

ОПЕК+ завершит одно из сокращений и увеличит добычу нефти в сентябре

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Radicevic

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ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти в сентябре 2025 года, завершив одну из двух программ сокращений. В материале EADaily спросили ведущего аналитика ФНЭБ и эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова о рациональности такого подхода.

Специалист отметил, что решение логично, поскольку в 2025 году участники соглашения должны были завершить программу восстановления производства объемом 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Он уточнил, что с марта ОПЕК+ начал увеличивать добычу, учитывая, что в северном полушарии стартует высокий автомобильный сезон, и поэтому спрос на нефтепродукты возрастает во многих странах — США, России, Китае и европейских государствах.

По мнению Юшкова, увеличение добычи в этот период минимально повлияет на рынок и не приведет к падению цен, поскольку производится именно тогда, когда растет потребление.

Эксперт также предполагает, что возможно дальнейшее небольшое повышение добычи в октябре, но уже в более привычном темпе, с расширением квот для всех участников, а не только для восьми стран.

Он добавляет, что увеличение объемов будет незначительным, так как автомобильный сезон подходит к концу, и нефть, добытая в сентябре, будет поставлена на рынок в октябре.

Кроме того, Юшков отметил, что ОПЕК+ может сделать паузу в наращивании добычи зимой, чтобы избежать перепроизводства и существенного снижения цен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как цены на газ и нефть зависят от энергополитики Трампа. 

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