Животные из приюта смогут найти себе хозяев на фестивале «Моспитомец»

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 20 0

Мероприятие пройдет с 15 по 17 августа в рамках проекта «Лето в Москве».

Животные из приюта смогут найти себе хозяев на фестивале «Моспитомец»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На Тверском бульваре с 15 по 17 августа в рамках проекта «Лето в Москве» состоится фестиваль «Моспитомец», посвященный домашним питомцам и животным из городских приютов.

В программе фестиваля — знакомство с кошками и собаками из нескольких столичных приютов, прогулки с волонтерами и возможность забрать питомца домой после собеседования. Для новых хозяев подготовят «Набор молодых владельцев», чтобы помочь животным комфортно адаптироваться.

Всего на площадке можно будет встретить около 90 кошек и собак, а также оставить корм для приютов в специальных «корзинах добра».

Кроме выставки-пристройства, с 11:00 до 20:00 на протяжении всех трех дней будет работать мобильная ветеринарная станция. Специалисты проведут осмотр животных, сделают вакцинацию от бешенства, чипирование, стрижку когтей, санацию ушей и УЗИ, а также дадут консультации по уходу и питанию.

Для любителей активностей подготовят кинологическую площадку с тренировочным оборудованием и занятиями по аджилити, а также лекторий с мастер-классами, уроками по уходу и консультациями зоопсихологов. Посетители смогут сделать аксессуары для питомцев.

На фестивале будет работать фотобудка, экспресс-груминг и маркет под открытым небом с одеждой, аксессуарами, косметикой и средствами ухода для животных. Кроме того, бренды — участники проекта подготовили подарки и специальные активности для гостей с питомцами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

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