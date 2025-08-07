В Адлере несколько человек отравились спиртным, проданным под видом чачи. Три случая закончились смертью.

В Краснодарском крае расследуется уголовное дело о массовом отравлении туристов суррогатом чачи. Несколько человек были госпитализированы в Адлере, по предварительным данным, трое из них умерли в больнице. Правоохранители задержали двух женщин, подозреваемых в причастности к инциденту. На территории рынка «Казачий» проведены рейды, на исследование алкогольная продукция, устанавливаются производитель опасной для жизни чачи и другие возможные соучастники задержанных.

В связи с происшествием в очередной раз актуальным становится вопрос о мерах безопасности. Почему «паленые» напитки приводят к слепоте, коме и смерти? Как избежать покупки яда вместо горячительного? Можно ли на глаз или по запаху отличить качественную алкогольную продукцию от подделки из убийственно-опьяняющих веществ? На эти вопросы ответил врач-токсиколог Хугас Поркшеян.

По словам доктора, от обычного алкоголя, даже если выпить немного лишнего, люди не слепнут и не умирают. Не берем в расчет тяжелые случаи с критической передозировкой. То, что поразило туристов в Адлере, не было чачей. Это суррогат на основе метилового спирта (метанола), этиленгликоля или иных едких веществ.

«Если это в чистом виде этанол, то он не должен был привести к таким последствиям, значит, там был ни этанол, ни дистиллят, а именно какой-то истинный суррогат. Но пока заключение не даст лаборатория судмедэкспертизы, трудно о чем-то судить. Скорее всего, это метанолсодержащие продукты», — отметил Поркшеян.

Токсиколог объяснил, что суррогат производители «паленого» спиртного чаще всего добавляют, чтобы разбавить или ароматизировать напиток, ну и чтобы сделать его опьяняющим, не тратясь на качественные продукты. Эксперт подчеркнул, что самостоятельно отличить добрую чачу от злой не так уж просто.

Чача, как и водка, штука крепкая, со специфическим запахом. Сивушные масла могут перебить запах ядовитой примеси, и человек, купивший суррогат, не заметит подвоха. Так что становиться сивушным сомелье незачем. Шансы обмануться все равно остануются довольно высокими.

«Поэтому просто нужно знать, где, как и почему вообще пьете вещи с рук. С моей точки зрения, лучше пейте государственные продукты, которые есть в магазинах. И будет вам счастье», — заключил токсиколог.

