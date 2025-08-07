До них, кажется, дошло: США поняли требования РФ по конфликту на Украине

Эфирная новость 23 0

Вашингтон услышал требования Москвы по урегулированию конфликта на Украине

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

По словам госсекретаря Марко Рубио, в переговорах Москвы и Вашингтона наметился значительный прогресс.

Очень продуктивный визит: так Дональд Трамп оценил результаты поездки своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву По словам главы Белого дома, стороны смогли достичь большого прогресса. Вместе с тем, он заявил о хороших шансах на встречу с российским президентом. Причем она может состояться уже очень скоро.

«У нас были очень хорошие переговоры с президентом Путиным. И есть очень высокая вероятность, что мы сможем положить конец, положить конец этому пути. Этот путь был долгим и остается долгим, но есть все шансы, что встреча состоится совсем скоро», — отметил президент США Дональд Трамп.

Вслед за Трампом и госсекретарь Марко Рубио отметил, что в переговорах России и США наметился значительный прогресс. И что Вашингтон, наконец, понял требования Москвы в мирном урегулировании.

«Думаю, у нас есть лучшее понимание условий, при которых Россия была бы готова прекратить войну. Возможно, впервые с начала работы этой администрации у нас есть конкретные примеры того, чего могла бы потребовать Россия, чтобы положить этому конец», — сказал госсекретарь США Марк Рубио.

Рубио отметил, что мирный процесс потребует еще много работы, и что все зависит от того, насколько смогут сблизиться позиции сторон в переговорах.

И похоже, что Белый дом ради этого будто бы забыл всю свою жесткую риторику. Ведь до этого Трамп угрожал ввести вторичные санкции против России и ее торговых партнеров уже на этой неделе. Но теперь, как заметили аналитики, американский президент всячески пытается оттянуть свои же заявленные сроки, а заодно старается меньше говорить о планах.

