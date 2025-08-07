Японский истребитель потерпел крушение недалеко от Токио

Александра Якимчук
Воздушное судно выполняло учебный полет.

Фото: © Getty Images/Tomohiro Ohsumi / Stringer

Японский истребитель потерпел крушение недалеко от Токио. Об этом сообщает японское общественное телевидение (NHK).

Военный истребитель F2, принадлежащий вооруженным силам страны восходящего солнца, рухнул в акватории Тихого океана недалеко от границы префектур Токио и Ибараки.

На борту находился один человек — пилот. Он успел катапультироваться. Спасательные службы его уже обнаружили и госпитализировали. Жизни летчика ничего не угрожает.

Рухнувший F2 выполнял учебный полет. Причины аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США в авиакатастрофе погибла легендарная летчица. Ан Тху Нгуен известна тем, что что была единственной в мире, кто совершил одиночный полет вокруг света. Она погибла в крушении одноместного самолета. Перед аварией, по словам свидетелей, летательный аппарат выполнял странные маневры. После чего вошел в штопор и рухнул на землю. Летчица умерла на месте. Ан Тху Нгуен было 44 года.

