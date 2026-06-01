Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме в чемпионате мира и стала победителем турнира. Для швейцарской команды это шестое серебро в истории и третье поражение в финале подряд.

Единственную шайбу на 71-й минуте (11-я минута дополнительного времени) забросил нападающий Конста Хелениус, принеся своей стране пятое золото в истории чемпионатов мира. Для Финляндии это пятый титул с 2022 года.

Турнир проходил в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. В нем участвовало 16 сборных, разделенных на две группы по восемь команд. В полуфинале финны обыграли канадцев со счетом 4:2, а швейцарцы одолели норвежцев со счетом 6:0.

Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии, обыграв в матче за третье место Канаду со счетом 3:2 в овертайме. Для норвежцев это первая медаль чемпионата мира в истории.

Сборные России и Белоруссии не допустили к участию в чемпионате мира из-за международных санкций, наложенных с 2022 года. По итогам группового этапа в низший дивизион вылетели сборные Великобритании и Италии.

Как ранее писал 5-tv.ru, Международная федерация хоккея аннулировала недопуск сборных России на турниры. По словам министра спорта Михаила Дегтярева, в новом документе отмечается, что представленные ранее сведения не содержали достаточных оснований.

