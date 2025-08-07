Помолимся за детей: рэпер Jah Khalib отменил концерты из-за больной дочери

Фото: www.globallookpress.com/Chris Ashford

Малышка совсем недавно появилась на свет.

Рэпер из Казахстана Jah Khalib отменил концерты из-за болезни дочери. Об этом сообщил сам исполнитель на своей странице в социальных сетях.

Совсем недавно Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, стал отцом во второй раз. Но радостное событие омрачили новости о здоровье малышки. Девочка уже успела пережить операцию и сейчас находится в критическом состоянии.

Из-за этого музыкант отменил несколько своих концертов. Приедет ли он с этой же программой позже, пока не известно.

«Моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии после операции, и хоть я и пытался собраться с силами, не смогу выйти на сцену. Ну и, конечно же, я должен быть рядом с женой, которой сейчас особенно нужна моя поддержка. Надеюсь на ваше понимание и прошу вас, кто как может, помолиться за то, чтобы наши дети были здоровы», — обратился к своим поклонникам рэпер.

Большинство, хоть и не все, отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации и пожелали девочке скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол РФ в Италии высказался об отмене концерта дирижера, народного артиста России Валерия Гергиева.

