Продается друг: что ждет невостребованных животных из зоомагазинов и приютов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Животные из зоомагазинов и питомников нередко остаются невостребованными

Куда исчезают животные из зоомагазинов: истории спасения и надежды

Фото: Сорокин Донат/ТАСС

Если питомца не забирают, его может ждать усыпление или долгая жизнь в клетке.

Животные из магазинов и питомников не всегда быстро обретают дом. Блогер Мария и волонтер Ирина в беседе с Life.ru рассказали, как спасли питомцев, которых могла ждать печальная участь.

Ирина Владимировна, волонтер из Москвы, в 2016 году забрала щенка из приюта. Там малышу грозило усыпление. С помощью дальнобойщика и поддержки семьи она перевезла пса в столицу. Он получил новую жизнь и имя — Дар. Сейчас псу уже почти десять лет.

«Совсем еще маленький. Уши в разные стороны болтаются. Было написано, что он в отлове, и если через три дня его никто не возьмет, то его усыпят. И еще, что он очень подвижный и очень хочет жить. Прочитав это, я плакала», — рассказала Ирина.

Мария, бьюти-блогер из Москвы, также поделилась своей историей. В 2023 году младший сын Марии заинтересовался попугаями, и походы в давно знакомый зоомагазин стали ежедневными. Именно сын первым узнал о том, что точку планируют закрыть. Мария выкупила пернатых, которым грозила неизвестность. Но себе оставить их не могла.

«Как бы мне ни хотелось поиграть с этими невероятными птичками, я понимала, что не смогу им полноценно обеспечить райскую жизнь и свободный полет», — поделилась блогер.

Но птиц никто не бросил: Мария помогла найти им заботливых хозяев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о фестивале «Моспитомец», на котором животные смогут обрести хозяев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

