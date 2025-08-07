Минтранс ожидает рекордный рост авиаперевозок между Россией и ОАЭ в 2025 году

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

На текущий момент показатели этого года уже опережают данные прошлого на 20-25 процентов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/KAZAKOV; 5-tv.ru

Объемы авиационных перевозок между РФ и ОАЭ активно растут. На текущий момент показатели этого года уже опережают данные прошлого на 20-25 процентов. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин.

«В целом сотрудничество в сфере транспорта у нас развивается очень хорошо. Каждый год растут объемы авиационных перевозок. Мы видим, что статистика этого года превышает статистику года предыдущего процентов на 20-25», — рассказал глава Минтранса.

По его словам, ведомство ожидает очередного рекорда в объемах перевозок по году. В том числе для наращивания масштабов идет работа по расширению количества российских аэропортов, которые смогут принимать самолеты из ОАЭ. Как уточнил Никитин, активно развивается и направление морского транспорта между странами.

«Сейчас идет процесс взаимного признания документов. Я бы сказал, что мы крайне довольны тем сотрудничеством, которое у нас есть. И дальше будем его развивать», — подытожил Никитин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве завершился официальный визит президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна. Состоялись переговоры, в ходе которых планировалось обсудить перспективы дальнейшего многопланового сотрудничества между странами, включая развитие экономических связей, торговлю, инвестиции, а также актуальные вопросы международной повестки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

