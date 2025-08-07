Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии Аджита Довала

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Визит высокопоставленного индийского чиновника в Москву проходит на фоне активного диалога между странами в сфере безопасности и обороны. Ранее в этот же день Довал также провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Как писала газета The Times of India, ключевыми темами визита стали перспективы углубления сотрудничества в оборонной промышленности, включая возможную закупку дополнительных зенитных ракетных систем С-400, а также инфраструктуры технического обслуживания в Индии.

Кроме того, по данным индийских СМИ, обсуждается и организация возможного визита Владимира Путина в Нью-Дели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп подписал указ о дополнительных таможенных пошлинах в размере 25% для Индии. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
The New York Times: встреча Путина и Трампа может обернуться успехом для РФ
20:27
Народное собрание Гагаузии не признает приговор главе автономии Евгении Гуцул
20:11
Россия и Белоруссия провели консультации по информационной безопасности
19:53
Нетаньяху: Израиль не собирается контролировать сектор Газа
19:41
Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом
19:36
Третий лишний: Европу не позовут на переговоры Трампа и Путина

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс