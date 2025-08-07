Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии Аджита Довала
Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Кремля.
Визит высокопоставленного индийского чиновника в Москву проходит на фоне активного диалога между странами в сфере безопасности и обороны. Ранее в этот же день Довал также провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
Как писала газета The Times of India, ключевыми темами визита стали перспективы углубления сотрудничества в оборонной промышленности, включая возможную закупку дополнительных зенитных ракетных систем С-400, а также инфраструктуры технического обслуживания в Индии.
Кроме того, по данным индийских СМИ, обсуждается и организация возможного визита Владимира Путина в Нью-Дели.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп подписал указ о дополнительных таможенных пошлинах в размере 25% для Индии. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.
