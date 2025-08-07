Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

В центре внимания оказалась ситуация вокруг Украины.
Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В центре внимания оказалась ситуация вокруг Украины. Об этом сообщили 7 августа в Министерстве иностранных дел РФ.
«Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины», — говорится в заявлении.
Кроме того, министры иностранных дел России и Турции условились продолжать регулярные контакты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков поблагодарил Турцию за содействие в мирных инициативах по украинскому направлению. Он отметил, что Москва ценит предоставленные условия для переговоров, а также рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия.
