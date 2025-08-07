Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

Лилия Килячкова
В центре внимания оказалась ситуация вокруг Украины.

Фото: Pavel Bednyakov/ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В центре внимания оказалась ситуация вокруг Украины. Об этом сообщили 7 августа в Министерстве иностранных дел РФ.

«Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины», — говорится в заявлении.

Кроме того, министры иностранных дел России и Турции условились продолжать регулярные контакты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков поблагодарил Турцию за содействие в мирных инициативах по украинскому направлению. Он отметил, что Москва ценит предоставленные условия для переговоров, а также рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия.

