Народное собрание Гагаузии не признает приговор главе автономии Евгении Гуцул

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Решения суда в парламенте назвали актом политической мести и способом давления на оппозиционные силы.

Народное собрание Гагаузии не признает приговор главе автономии Евгении Гуцул

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Народное собрание Гагаузии официально заявило, что не признает приговор, вынесенный 5 августа 2025 года в отношении главы автономии Евгении Гуцул. Соответствующая резолюция опубликована на сайте парламента.

«Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 года в отношении главы Гагаузии Е. А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости», — подчеркивается в заявлении.

В резолюции также отмечается, что происходящее является попыткой уничтожить реальную автономию Гагаузии и подавить волю ее населения. Приговор парламент называет актом политической мести и способом давления на оппозиционные силы.

Кроме того, депутаты Народного собрания возложили полную ответственность за возможную дестабилизацию ситуации в регионе на центральные власти Молдовы.

Напомним, 5 августа молдавский суд приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о нарушениях при финансировании партии «Шор». Сразу после оглашения решения у здания суда в Кишиневе произошли столкновения между сторонниками Гуцул и полицией.

Позднее стало известно, что депутатам оппозиционного блока «Победа» Регине Апостоловой и Вадиму Фотеску не удалось попасть в СИЗО, где находится Гуцул. Они заявили, что хотели проверить условия содержания заключенных, но доступ им был закрыт.

В парламенте молдавской автономии также заявили, что в Гагаузии создадут штаб для координации действий в защиту Гуцул.

Ранее сообщал о том, что протестующие в Молдавии собрались у тюрьмы, где держат Евгению Гуцул.

