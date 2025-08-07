В ФСБ утвердили меры безопасности для доступа мессенджера МАХ к Госуслугам

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Максут Шадаев подчеркнул, что согласованные меры никак не повлияют на сроки запуска сервиса.

ФСБ утвердил меры безопасности для доступа мессенджера МАХ к «Госуслугам»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/ТАСС

Федеральная служба безопасности России согласовала требования по безопасности в части доступа национального мессенджера МАХ к инфраструктуре портала Госуслуги. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция».

«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по МАХ в части доступа к инфраструктуре Госуслуг со стороны ФСБ», — заявил Шадаев.

По его словам, под «моделью угроз» подразумевается список потенциальных рисков и комплекс мер, направленных на обеспечение цифровой безопасности. Министр подчеркнул, что согласованные меры никак не повлияют на сроки запуска сервиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме рассказали об интеграции Госуслуг в мессенджер MAX. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что завершение интеграции ожидается в ближайшие недели. По его словам, процесс находится на финальной стадии и полностью отвечает строгим требованиям безопасности, установленным для государственных информационных систем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

