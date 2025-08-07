Москвичи выберут имена для птенцов журавля-красавки из Московского зоопарка

Лилия Килячкова
История этих птиц началась в аэропорту Байкал в Улан-Удэ.

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

В проекте «Активный гражданин» жители Москвы могут выбрать имена для новых обитателей Московского зоопарка, птенцов краснокнижного журавля-красавки.

Уникальная история этих птиц началась в аэропорту Байкал в Улан-Удэ, где сотрудники нашли кладку яиц редкой птицы рядом с взлетно-посадочной полосой. Специалисты Московского зоопарка быстро организовали спасательную операцию. Яйца доставили в столицу и успешно вывели из них двух птенцов, самца и самку.

Сейчас малыши растут в центре воспроизводства, уже начинают активно взаимодействовать с сотрудниками и прогуливаться по вольеру. В ближайшие месяцы они научатся летать, а посетители зоопарка уже могут наблюдать за птицами.

Выбирать имена журавлям предстоит москвичам. Зоологи предлагают назвать их в честь рек Бурятии и Сибири. Среди вариантов для самца — Баргузин, Витим, Темник, Чикой и Иркут. Для самки — Селенга, Турка, Ока, Чуя и Снежная.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московском зоопарке на свет появились птенцы лебедей и японских журавлей.

