К первому звонку: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина

Экономист Анна Бодрова: комплект для школы встанет родителям в 18 030 рублей

Сборы в школу: эксперт рассказала, сколько стоит собрать ребенка в этом году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В начале августа стартуют ярмарки и базары, а канцелярские магазины заманивают родителей акциями.

Минимальный комплект «школьник с нуля» в 2025 году встанет родителям в 18 030 рублей. Сумма будет примерно одинаковой и для Москвы, и для регионов, потому что за основу взяты цены на товары на маркетплейсах. Экономист и аналитик Анна Бодрова провела анализ расходов на подготовку детей к школе в 2025 году и рассказала об этом Life.ru.

Она отметила, что ортопедический рюкзак для младших школьников можно приобрести на сумму от двух до пяти тысяч рублей на маркетплейсах, если не обращать особого внимания на качество. Брендовые варианты стартуют от десяти тысяч рублей и могут стоить значительно дороже.

По словам эксперта, базовый комплект школьной формы — две рубашки или блузки, одни брюки или юбка, один пиджак или кардиган — обойдется в сумму примерно от пяти тысяч рублей на ребенка. При этом стоит помнить, что в течение учебного года дети растут, поэтому комплект нужно будет повторно приобрести.

Минимальные затраты на канцтовары, включая две упаковки тетрадей по 20 штук, составят около 330 рублей, а дополнительные принадлежности в виде ручек, карандашей и линейки, потребуют еще около 500 рублей. Также школы требуют обложки для тетрадей и учебников (700 рублей за набор), мешок для сменной обуви (стоимость примерно до одной тысячи рублей) и сами сменные туфли (от двух тысяч рублей за пару). Также спортивную форму, которая может обойтись до одной тысячи рублей за комплект. Школьнику необходимо будет минимум две пары обуви: классические туфли и спортивные кроссовки. На это потребуется примерно пять тысяч рублей.

Бодрова не учитывала расходы на учебники, дополнительные материалы и различные аксессуары для школьников. В отдельный бюджет попадут верхняя одежда и сезонная обувь, а также вещи для физкультуры и секций.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какой должна быть школьная форма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Москвичи выберут имена для птенцов журавля-красавки из Московского зоопарка

