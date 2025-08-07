Захарова назвала президента Молдавии Майю Санду очередным Саакашвили

Рита Цветкова
Рита Цветкова 26

Фото: © РИА Новости/Родион Прока

Центральные власти страны выступают против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Ее осудили на семь лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сравнила президента Молдавии Майю Санду с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Таким образом она отреагировала на обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.

«Санду — очередной Саакашвили, только хуже», — написала Захарова.

Ранее депутаты Народного собрания Гагаузии официально заявили, что не признают приговор, вынесенный 5 августа в отношении главы автономии Евгении Гуцул. На сайте парламента была опубликована соответствующая резолюция.

В ней происходящее называется попыткой уничтожить реальную автономию Гагаузии и подавить волю населения, актом политической мести и способом давления на оппозицию. Также депутаты считают, что за возможную дестабилизацию ситуации в регионе на фоне происходящего ответственность должны понести центральные власти Молдавии. Планируется создать штаб для координации действий в защиту Гуцул.

Кишиневский суд приговорил ее к семи годам лишения свободы по делу о нарушениях при финансировании партии «Шор». Протесты вспыхнули сразу же, люди собрались у здания суда, произошли столкновения между сторонниками Гуцул и представителями правоохранительных органов. Оппозиционным депутатам, которые хотели проверить условия содержания Гуцул, не удалось попасть в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал о митингах возле тюрьмы, где держат Евгению Гуцул.

