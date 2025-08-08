«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Шансонье Кемеровский подвел итоги накануне 63-летия: Все, что хотел, все сделал

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Звезда русского шансона наполнен идеями для новых произведений.

В девяностых-нулевых поэта-песенника и музыкального продюсера Евгения Кемеровского (Настоящая фамилия Яковлев. — Прим. ред.) знала вся страна, на эти годы пришелся пик его популярности. Но и сейчас, на седьмом десятке он по-прежнему плодовит, активно работает, по собственным словам, почти не выбирается из звукозаписывающей студии.

Кемеровскому 8 августа исполняется 63 года. В эксклюзивном интервью корреспонденту 5-tv.ru он признался, что итогами очередного года жизни он очень доволен. Артист снял два клипа, к выпуску готовится композиция «Родина» и музыкальное видео к ней, написал книгу «Бесконечность», завершил запись альбома на основе творчества Владимира Высоцкого — первой части «трилогии» под названиями «Ветер», «Шторм» и «Буря».

«Я вам скажу честно, все, что хотел, все сделал… Сейчас выйдет песня „Двое“, потом выйдут веселые песни „Маруся“ и „Тайна“. Концерты, гастроли, студия — вот и вся жизнь моя. Потому что я никуда не хожу в последнее время. Очень много в студии работы», — сказал певец.

Как отметил Кемеровский, он буквально наполнен идеями для новых произведений и спешит дать им жизнь как можно быстрее. По мнению артиста, если копить материал и не выпускать, можно просто сгореть. Чтобы появился новый, старый необходимо отдавать слушателю.

«Знаешь, когда женщина беременна, она себя бережет немножко, потому что надо через девять месяцев родить. Так же и музыкант — он беременный музыкой, и ему нужно срочно все это выпустить», — добавил шансонье.

Евгений Кемеровский подчеркнул, что ему сложно оценивать потенциал каждой новой песни. Невозможно сразу понять, станет она хитом или нет. И не надо. Артисту должно быть достаточно собственной радости от создания очередной композиции. Понравилась — радуйся. А хитом она может стать только в одном случае — если так решит народ.

