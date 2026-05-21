В рамках ядерных учений России отрабатывается снаряжение ракет «Кинжал»

Мария Гоманюк
Мобильные комплексы стратегического назначения вышли на маршруты боевого патрулирования.

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Атомные подводные лодки России с баллистическими ракетами задействовали в учениях по подготовке и применению ядерных сил в районах морских полигонов. Об этом сообщило Министерство обороны России в канале в мессенджере МАКС.

Как отметили в ведомстве, подлодки приступили к несению боевой службы в назначенных районах.

Помимо этого, мобильные ракетные комплексы стратегического назначения вышли на маршруты боевого патрулирования, и их также развернули на полевых позициях.

Подразделения авиации Воздушно-космических сил России в ходе учений отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными боевыми частями. К тому же экипажи выполняют вылеты в заданные районы патрулирования.

До этого в Минобороны сообщили, что российская армия с 19 по 21 мая проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях возможной угрозы агрессии.

В ведомстве уточняли, что цель этих маневров заключается в улучшении навыков руководящего и оперативного составов при организации управления подчиненными войсками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на российских учениях ядерных сил отрабатывают пуски комплексов «Искандер-М».

