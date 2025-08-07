«Я жив, покуда я верю в чудо»: фанаты «КиШ» отмечают день рождения Горшка

Поклонники «Короля и Шута» отмечают день рождения Михаила Горшенева

Музыканту могло бы исполниться 52 года.

Толпы фанатов у могилы в Петербурге и памятный концерт в Москве: поклонники панк-рока вспоминают легендарного Горшка.

Сегодня самому яркому участнику группы «Король и Шут», Михаилу Горшеневу, исполнилось бы 52 года. По традиции, у памятника на Богословском кладбище Северной столицы звучат знакомые песни: «Воспоминания о былой любви», «Прыгну со скалы», «Танец злобного гения».

Музыканты писали их по мотивам сказок. Они создали уникальный мир, наполненный мифами и необычными героями. Уже вечером хиты можно будет услышать в исполнении друга и коллеги рокера — Андрея Князева и группы «КняZz». Концерт состоится в столице.

