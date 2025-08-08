Около 80% смертей россиян вызваны социально значимыми заболеваниями

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Врач Горенков: около 80% смертей россиян вызваны социально значимыми болезнями

Около 80% смертей россиян вызваны социально значимыми заболеваниями

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Курение — главный фактор риска.

Около 80% всех смертей в России вызваны социально значимыми заболеваниями. Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике, заведующий кафедрой терапии в Национальном НИИ общественного здоровья Роман Горенков.

В перечень таких заболеваний входят ВИЧ-инфекция, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства, онкологические заболевания и повышенное артериальное давление.

По словам Горенкова, главными факторами риска развития хронических заболеваний являются гипертония, высокий уровень общего холестерина и табакокурение. Устранение этих трех факторов могло бы предотвратить значительную часть хронических заболеваний и смертей.

Врач также предупредил, что если текущие тенденции сохранятся, то, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году хронические заболевания будут ежегодно уносить около 52 миллионов жизней во всем мире.

Особое внимание Горенков уделил артериальному давлению как ведущему фактору риска, приводящему к инфарктам и инсультам, а самым агрессивным фактором риска назвал курение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

15:15
Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок
15:12
«Этот день настал»: 49-летний актер Павел Деревянко женился на Зое Фуць
15:06
«Минск добра желает»: Лукашенко готов организовать переговоры РФ, США и Украины
15:00
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
14:55
Скандальный Стас Садальский: с кем артист успел поссориться за 74 года
14:45
Трех туристов эвакуировали с вулкана на Камчатке после смерти пилота вертолета

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс