Около 80% смертей россиян вызваны социально значимыми заболеваниями

Курение — главный фактор риска.

Около 80% всех смертей в России вызваны социально значимыми заболеваниями. Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике, заведующий кафедрой терапии в Национальном НИИ общественного здоровья Роман Горенков.

В перечень таких заболеваний входят ВИЧ-инфекция, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства, онкологические заболевания и повышенное артериальное давление.

По словам Горенкова, главными факторами риска развития хронических заболеваний являются гипертония, высокий уровень общего холестерина и табакокурение. Устранение этих трех факторов могло бы предотвратить значительную часть хронических заболеваний и смертей.

Врач также предупредил, что если текущие тенденции сохранятся, то, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году хронические заболевания будут ежегодно уносить около 52 миллионов жизней во всем мире.

Особое внимание Горенков уделил артериальному давлению как ведущему фактору риска, приводящему к инфарктам и инсультам, а самым агрессивным фактором риска назвал курение.

