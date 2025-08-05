Маслом намазано: мужчина украл более 250 пачек сливочного продукта в Москве

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Мужчина украл более 250 пачек сливочного масла в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; Отдел МВД России по району Ховрино г. Москвы; 5-tv.ru

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Местонахождение незаконно добытого выясняется.

В московском районе Ховрино мужчина украл более 250 пачек сливочного масла из магазина. Об этом сообщили в региональном МВД.

Любителя масла уже задержали. Злоумышленником оказался 30-летний гость столицы, который сейчас находится под подпиской о невыезде. Ущерб составил порядка 36 тысяч рублей.

По словам представителей правоохранительных органов, мотив мужчина объяснить не смог. Местонахождение украденного на данный момент устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Кража сливочного не такое редкое преступление, как может показаться. Пять лет назад в столице группа неизвестных похитила 20 тонн сливочного продукта из грузовика. Преступники сначала избавились от его водителя — увезли мужчину и высадили подальше от намеченной цели. Когда водитель добрался до места, то обнаружил пропажу масла на сумму семь миллионов рублей.

А в Коломне в январе этого года задержали мужчину, который отважился на кражу 20 пачек сливочного масла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что похитителей пирожков задержали в Иркутске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

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