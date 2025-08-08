Пилот посадил вертолет на вулкан и умер на Камчатке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 30 0

На борту остались пассажиры.

Пилот вертолета умер от сердечного приступа во время перелета на Камчатке

Фото: © РИА Новости/Павел Грибов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пилот вертолета умер от сердечного приступа во время перелета на Камчатке. Он успел посадить воздушное судно на вулкан Крашенниникова. На борту остались люди, пишут СМИ.

По предварительной информации, пилот, который по совместительству является владельцем вертолета Robinson, отправился со своими друзьями на авиапрогулку.

На территории Кроноцкого заповедника он совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия для ожидания медицинской помощи. Состояние пилота ухудшилось, и он скончался до прилета санавиации.

В пресс-службе Минздрава Камчатки 5-tv.ru сообщили, что сейчас на вулкан Крашенниникова вылетел борт для эвакуации людей, которые остались в вертолете. Однако погода на полуострове неблагоприятная для полетов — условия ограниченной видимости из-за дождя и тумана.

Дополнительная информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что две девочки пострадали в результате наезда гидроцикла на сапборд. Происшествие произошло в акватории Японского моря на территории Хасанского района.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

12:24
Курортный район Хоста затопило в Сочи
12:16
Преступление расследуется: как скажется ограбление «Почты России» на ее клиентах
11:54
Пилот посадил вертолет на вулкан и умер на Камчатке
11:38
Бредово и псевдонаучно: почему нельзя верить ChatGPT
11:15
«Заливался алкоголем»: подруга Чекалиных поделилась подробностями ее развода
11:03
Пошли на жесткие меры: во Владивостоке усилили контроль за безопасностью у воды

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс