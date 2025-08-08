Трамп: Зеленский не нужен для поиска решения украинского конфликта

Поиски решения украинского конфликта вполне могут обойтись и без Зеленского. Для горячо обсуждаемой встречи президента США с Владимиром Путиным он тоже не нужен.

Об этом сегодня прямым текстом заявил сам Дональд Трамп. Откровения прозвучали в ответе на вопрос особо настойчивого журналиста, который сначала напомнил главе Белого дома про санкционные угрозы в адрес Москвы. Но Трамп сейчас предпочитает не вспоминать об этом. А затем еще и озвучил слухи об условии проведения российско-американской встречи на высшем уровне.

«Остается ли в силе ваш дедлайн, в течение которого Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня завтра, или этот срок уже изменился?» — спросил журналист.

«Это зависит от него. Посмотрим, что он скажет. Все будет зависеть от него», — ответил президент США Дональд Трамп.

«Обязательно ли Путину встречаться с Зеленским для того, чтобы вы встретились с Путиным?» — продолжила другая журналистка.

«Нет, нет», — ответил Трамп.

А вот кому следовало бы побывать в Кремле, так это немецкому канцлеру Фридриху Мерцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону — в качестве представителей от Европы. И не ждать, когда Путин и Трамп договорятся по Украине. Это предложение Виктора Орбана. Венгерский премьер уверен, что именно сейчас на кон нужно ставить все и отказаться от безумной русофобии.

«Если Европа хочет взять решения о своем будущем в собственные руки, она не может сидеть дома, как обиженный ребенок, кричащий гадости российскому президенту. Европа должна вести себя так, как того требуют правила дипломатии: если есть проблема, нужно вести переговоры», — считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Европейские лидеры сейчас, очевидно, растеряны. Об этом пишет и The Washington Post. Никто до сих пор не вспомнил о лозунге «никаких переговоров без участия Украины». Позвонили Зеленскому, и, по словам последнего, «хорошо поговорили».

