Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 73 0

Сегодня это уже третий международный контакт российского лидера.

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает китайское телевидение.

Уточняется, что китайский лидер указал на высокий уровень сотрудничества между странами. Также Пекин выразил положительные эмоции из-за контактов представителей России и США, которые становятся регулярными.

«Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса», — говорится в публикации ССTV.

Ранее сегодня днем Путин также провел телефонные разговоры с президентами Казахстана и Узбекистана. 

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

15:30
Доставка и Роскомнадзор: разоблачены новые схемы телефонных мошенников
15:15
Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок
15:12
«Этот день настал»: 49-летний актер Павел Деревянко женился на Зое Фуць
15:06
«Минск добра желает»: Лукашенко готов организовать переговоры РФ, США и Украины
15:00
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
14:55
Скандальный Стас Садальский: с кем артист успел поссориться за 74 года

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс