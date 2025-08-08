Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Сегодня это уже третий международный контакт российского лидера.
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает китайское телевидение.
Уточняется, что китайский лидер указал на высокий уровень сотрудничества между странами. Также Пекин выразил положительные эмоции из-за контактов представителей России и США, которые становятся регулярными.
«Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса», — говорится в публикации ССTV.
Ранее сегодня днем Путин также провел телефонные разговоры с президентами Казахстана и Узбекистана.
