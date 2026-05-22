Путин проведет международный телефонный разговор

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор 22 мая

Президент России Владимир Путин собирается провести международный телефонный разговор в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Подробности по этому поводу будут раскрыты позже, о чем заявил официальный представитель Кремля.

«Сегодня будет международный телефонный разговор, мы дадим краткое сообщение на этот счет», — отметил он.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, Песков раскрыл подробности переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за чаем в Пекине. Помимо темы визита президента США Дональда Трампа в Китай, лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Ирана.

Путин посетил Китай с официальным визитом. Поездка продлилась два дня и завершилась 20 мая. По итогам контактов Путин и Си Цзиньпин подписали 21 совместный документ.

Помимо этого, российский лидер переговорил с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Во время этой встречи он отметил, что Москва и Пекин поставили новые масштабные задачи для развития сотрудничества. Путин охарактеризовал переговоры как продуктивные и полезные.

