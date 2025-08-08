В результате обрыва канатной дороги в Нальчике пострадали восемь человек

В курортной зоне Нальчика произошел обрыв канатной дороги. По информации регионального Минздрава, в Республиканскую клиническую больницу были доставлены восемь пострадавших. Четверо из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии находится в реанимации, двое с травмами средней тяжести проходят обследование, еще двое отпущены домой после осмотра.

На место происшествия прибыл министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов. Пострадавшим оказывают помощь дежурные психологи, обеспечивая необходимую поддержку.

По информации ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, в момент обрыва троса на канатной дороге находился 21 человек. Как сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии, все пассажиры были эвакуированы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога, в результате чего несколько человек получили травмы.

