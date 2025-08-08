В результате обрыва канатной дороги в Нальчике пострадали восемь человек

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Один из пассажиров в тяжелом состоянии находится в реанимации.

В Нальчике в результате обрыва канатной дороги пострадали люди

Фото: Telegram/kbr.sledcom/kbr_sledcom

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В курортной зоне Нальчика произошел обрыв канатной дороги. По информации регионального Минздрава, в Республиканскую клиническую больницу были доставлены восемь пострадавших. Четверо из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии находится в реанимации, двое с травмами средней тяжести проходят обследование, еще двое отпущены домой после осмотра.

На место происшествия прибыл министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов. Пострадавшим оказывают помощь дежурные психологи, обеспечивая необходимую поддержку.

По информации ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, в момент обрыва троса на канатной дороге находился 21 человек. Как сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии, все пассажиры были эвакуированы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога, в результате чего несколько человек получили травмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

21:22
Дорогу атому: в Казахстане начали строить первую в стране АЭС
21:05
«Под мамой»: SHAMAN передал управление фан-клубами самому близкому человеку
20:47
Заседание Совбеза посвятили вопросам региональной повестки
20:32
В результате обрыва канатной дороги в Нальчике пострадали восемь человек
20:18
Часть Южного Кавказа может оказаться под управлением США
20:02
Лукашенко: Зеленскому есть куда бежать, а простым украинцам — нет

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс