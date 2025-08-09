Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0



Фото, видео: 5-tv.ru

Путь до Земли займет 20 часов.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

Кроме Пескова на борту корабля находятся два астронавта NASA и один Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

«Экипаж миссии Crew-10, в который помимо Кирилла Пескова входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года», — уточнили в «Роскосмосе».

Crew Dragon отстыковался от орбитальной станции 8 августа в 18:15 по времени восточного побережья США (01:15 9 августа по мск). Аппарат приводнится у побережья штата Калифорния в 11:33 по местному времени (22:33 мск). Таким образом путь от МКС до Земли займет 20 часов.

Отмечается, что на Земле Пескова встретит другой космонавт Сергей Прокопьев, а также команда врачей Центра подготовки космонавтов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что запуск корабля Crew Dragon в конце июля перенесли на сутки из-за непогоды.


