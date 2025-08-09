«Вы меня смущаете»: Рома Зверь признался, что не любит слышать свою музыку

Даниил Ципелев
Музыкант Рома Зверь заявил, что не любит, когда включают его музыку в ресторанах

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Также музыкант не планирует записывать совместных песен с другими исполнителями.

Рок-музыкант и лидер группы «Звери» Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, на фестивале «Таврида. АРТ» заявил 5-tv.ru, что не любит, когда кто-то при нем включает его музыку.

«Я не люблю, когда меня кто-то видит и начинает включать мою музыку. Поверьте, это не нравится ни одному артисту. Особенно когда приходишь в ресторан. Сразу просишь выключить. Вы меня смущаете», — поделился исполнитель.

Также Роман заявил, что не хочет ни с кем записывать совместные песни. Музыкант признался, что не может заниматься таким ради коммерции. В то же время он не исключает подобных проектов со своими друзьями.

«Я не хочу ни с кем записывать треки (Совместно. — Прим. Ред.). Только крайне редко по какому-то специальному случаю и то меня заставили. Есть, кто это любит. Для них пиар. А я не могу. Я могу это сделать только по причине большой дружбы с человеком. Мне нужно знать музыканта и с ним подружиться для этого. Ради коммерции — нет», — отметил музыкант.

Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» проходил в крымском Судаке с 1 по 3 августа. Его посетило около ста тысяч участников из всех регионов России, а также 21 страны мира. За три дня прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству и вдохновленных российской культурой. В их числе выставки, мастер-классы, спектакли и цирковые шоу. На площадках фестиваля выступили известные деятели культуры, среди которых группа «Звери», «Комната культуры». Первый фестиваль прошел в 2019 году.

