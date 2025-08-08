Московские школьники и студенты колледжей отправились в Большую арктическую экспедицию

Столичные школьники и студенты колледжей отправились в Большую арктическую экспедицию, которая продлится почти две недели. На самой северной точке России участники проведут научные исследования и благоустроят мемориал полярников. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«14 московских школьников и студентов колледжей, прошедших строгий отбор, отправились в Арктику для участия в ежегодной Большой арктической экспедиции. Перед путешествием ребята прошли многоэтапную подготовку — от арктического диктанта и приключенческих игр до учебно-тренировочных сборов в Карелии. Теперь на самолете из Домодедова группа доберется до Норильска, оттуда — в Хатангу, а затем на вертолетах на мыс Челюскин. В общей сложности ребята преодолеют более 5,8 тысячи километров. В экспедиции участники разделятся на два отряда, каждый будет выполнять свою задачу. Так, участники команды исследователей изучат флору и фауну побережья моря Лаптевых, после чего представят результаты на масштабной конференции. А представители отряда волонтеров-строителей благоустроят мемориал летчиков и зимовщиков, сохранив память о покорителях Арктики», — рассказала Анастасия Ракова.

Руководить экспедицией будет известный путешественник Матвей Шпаро. Для участия в проекте школьники и студенты прошли четыре этапа отбора. На первом этапе — Арктическом диктанте — проверялись знания географии, истории и экологии Крайнего Севера. В ходе второго — приключенческой игры — ребята проходили туристский маршрут с препятствиями, устанавливали палатки, вязали узлы и работали с походным снаряжением. Затем прошли конкурсы профессионального мастерства, а финалом стали учебно-тренировочные сборы в Карелии, где участники преодолели маршрут протяженностью 60 километров.

«Большая арктическая экспедиция — наш любимый проект. У него есть удивительное свойство: хотя мы проводим его далеко не первый год, он каждый раз становится первым, единственным и уникальным в своем роде. Такое ощущение, что возможности этого проекта безграничны: он многогранен, как сама Арктика. В нынешнем году перед командой школьников и студентов колледжей из Москвы стоят новые задачи: исторические, реставрационные, научные. Будет сложно и максимально интересно», — отметил Матвей Шпаро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.