ЕС и Киев предложили собственный план по урегулированию конфликта на Украине

ЕС и Украина представили свое предложение, которое должно стать основой предстоящих переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает WSJ.

Инициатива предполагает обязательное прекращение огня до любых других шагов, взаимный обмен территориями вместо односторонних уступок и обязательные гарантии безопасности для Киева, включая возможное вступление в НАТО.

Европа и Киев выступают против плана Путина, который требует значительных территориальных уступок со стороны Украины в обмен на прекращение огня. По данным WSJ, российское предложение предусматривает односторонний обмен, что отвергается Киевом и европейскими странами.

Европа отвергает российское предложение об обмене контролируемых Украиной районов на прекращение огня. Цель европейских стран — совместно с Украиной установить четкую «красную линию», которую, по словам чиновников, следует применять при любых будущих переговорах с Россией.

Как пишет издание, представители Украины передали план американским политикам Джей Ди Вэнсу, Марко Рубио, Стиву Уиткоффу и Киту Келлогу.

