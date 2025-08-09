Иран заявил о несогласии с созданием коридора через Армению

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 25 0

Советник Хаменеи Велаяти: Тегеран против коридора через Армению

В Иране выступили против создания коридора через Армению

Фото: www.globallookpress.com/Fabian Sommer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Расширение влияния США в регионе может привести к усилению НАТО на Южном Кавказе, что станет угрозой для Тегерана и Москвы.

Тегеран выразил решительный протест против создания коридора через Армению, поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом, который должен связать Азербайджан с Нахичеванью. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в интервью агентству Tasnim.

«Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом», — подчеркнул Велаяти.

Он выразил обеспокоенность тем, что реализация коридора угрожает безопасности Южного Кавказа, и пообещал, что Иран примет все меры для ее обеспечения. Велаяти особо отметил, что Зангезурский коридор — это не просто арендуемая территория, а часть государственной территории Армении.

По его мнению, расширение влияния США в регионе может привести к усилению НАТО на Южном Кавказе, что станет угрозой для Ирана и России, и Тегеран не позволит этому произойти. Вместе с тем он добавил, что для связи с Нахичеванью Азербайджан может использовать территорию Ирана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху хочет взять Газу под полный контроль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Иран заявил о несогласии с созданием коридора через Армению
20:14
Яхт-клуб, роскошный банкет и звездные гости: как прошла свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць
19:51
ЕС и Киев предложили собственный план по урегулированию конфликта на Украине
19:28
В Великобритании произошла утечка радиоактивной воды с военной базы
19:11
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод
18:49
«Самое стратегическое место в мире»: сенатор США о встрече Путина и Трампа на Аляске

Сейчас читают

Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Условный мент. Начало»: в Пскове стартовали съемки спецсерий популярного детектива
Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс