В Нижнем Новгороде ребенок погиб в результате обрушения гаража

Даниил Ципелев
Мальчик гулял возле заброшенных строений вместе с отцом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Официальный канал Главного управления МЧС России по Нижегородской области/https://t.me/mchs52; 5-tv.ru

В Нижнем Новгороде шестилетний ребенок погиб в результате обрушения стены гаража. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС России.

«На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило шестилетнего мальчика», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что тело мальчика извлекли из-под завалов специалисты МЧС. Инцидент произошел в Автозаводском районе города.

