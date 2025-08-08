В Санкт-Петербурге женщина убила своего трехлетнего ребенка

|
Даниил Ципелев
Инцидент произошел в Приморском районе.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и смерти ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Санкт-Петербурге женщина убила своего трехлетнего ребенка, а затем покончила с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК России по Санкт-Петербургу.

«Следователем следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — отмечает ведомство.

В СК уточнили, что предварительным следствием установлено, что 8 августа 2025 года в квартире одного из домов на улице Гаккелевской женщина нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку, после чего причинила себе ножевые ранения. Сообщается, что и ребенок, и мать скончались.

В ведомстве уточняют, что следователь проводит осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным источника, у женщины 1994 года рождения случилось помутнение рассудка, после чего она напала на своего ребенка, который скончался до прибытия скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один человек погиб при обрушении в многоэтажке в центре Петербурга.

