В Санкт-Петербурге женщина убила своего трехлетнего ребенка, а затем покончила с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК России по Санкт-Петербургу.

«Следователем следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — отмечает ведомство.

В СК уточнили, что предварительным следствием установлено, что 8 августа 2025 года в квартире одного из домов на улице Гаккелевской женщина нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку, после чего причинила себе ножевые ранения. Сообщается, что и ребенок, и мать скончались.

В ведомстве уточняют, что следователь проводит осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным источника, у женщины 1994 года рождения случилось помутнение рассудка, после чего она напала на своего ребенка, который скончался до прибытия скорой помощи.

