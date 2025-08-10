Столичного предпринимателя обвинили в мошенничестве с «Пушкинским картами»

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

Он вместе с тремя сообщниками собирали деньги за проведение ложной экскурсии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве предприниматель и три его сообщника обвиняются по делу о хищении денег с «Пушкинских карт» под предлогом проведения экскурсии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Обвиняемые разместили заведомо ложную информацию о проведении культурно-массового мероприятия, организовав привлечение к покупке билетов…» — цитирует документ агентство.

Исходя из материалов следствия, оператор программы «Пушкинская карта» деньги перечислил. Тем самым, обвиняемые причинили убыток Министерству культуры России в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…»

Меж тем, реальных гидов-нелегалов будут штрафовать в России с 1 сентября. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Штрафы за проведение экскурсий без аттестации для физических лиц могут достигать десяти тысяч рублей, для юридических — до 100 тысяч. За повторное нарушение наказание в несколько раз больше.

