«Думала, я молодая и красивая»: Виктория Боня показала целлюлит

Звезда поразилась естественным изменениям своего тела и поделилась переживаниями с подписчиками.

Виктория Боня, известная скрупулезной заботой о внешности, регулярным посещением пластического хирурга и активным образом жизни, недавно поделилась неожиданным и честным признанием. Несмотря на регулярные занятия спортом и даже правильное питание, она впервые заметила у себя целлюлит — явление, которое ранее казалось ей чуждым. Подписчики были потрясены этим заявлением.

В видео, опубликованном в социальных сетях, Виктория внимательно рассмотрела кожу на ногах, показав заинтересованным зрителям каждый бугорок. Звезда призналась, что сначала была в полном шоке и даже усомнилась, не является ли это признаком «старости». Сбитая с толку, она обратилась к своим подписчикам с вопросом о таких изменениях.

Реакция пользователей была поддерживающей и позитивной. Многие отметили, что целлюлит — это естественная особенность кожи, и призвали Викторию не переживать.

«Вика! Это нормально», — написала певица Айза.

«Это здоровые и красивые ноги», — добавил другой подписчик.

