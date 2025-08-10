«Думала, я молодая и красивая»: Виктория Боня показала целлюлит

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 83 0

Боня показала целлюлит на ногах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; Instagram*//victoriabonya;5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда поразилась естественным изменениям своего тела и поделилась переживаниями с подписчиками.

Виктория Боня, известная скрупулезной заботой о внешности, регулярным посещением пластического хирурга и активным образом жизни, недавно поделилась неожиданным и честным признанием. Несмотря на регулярные занятия спортом и даже правильное питание, она впервые заметила у себя целлюлит — явление, которое ранее казалось ей чуждым. Подписчики были потрясены этим заявлением.

В видео, опубликованном в социальных сетях, Виктория внимательно рассмотрела кожу на ногах, показав заинтересованным зрителям каждый бугорок. Звезда призналась, что сначала была в полном шоке и даже усомнилась, не является ли это признаком «старости». Сбитая с толку, она обратилась к своим подписчикам с вопросом о таких изменениях.

Реакция пользователей была поддерживающей и позитивной. Многие отметили, что целлюлит — это естественная особенность кожи, и призвали Викторию не переживать.

«Вика! Это нормально», — написала певица Айза.

«Это здоровые и красивые ноги», — добавил другой подписчик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о том, что Кудрявцева отпраздновала семилетие дочери без мужа-алкоголика.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:55
В Чувашии продавец заставил детей умываться зеленкой за украденные мандарины
16:29
«Маша, отзовись!» — Ольга Кузьмина ищет подругу детства после трогательного сна
16:16
«Уже едем домой»: фигуристку Александру Трусову с сыном выписали из роддома
15:47
Рябков: меры России в сфере вооружений являются ответом на действия США
15:30
«Думала, я молодая и красивая»: Виктория Боня показала целлюлит
15:15
«Роскосмос» показал спутниковые снимки извержения Ключевской сопки

Сейчас читают

Продала машину и влезла в долги: мама Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников
«Сам бы послушал»: Рома Зверь назвал свою любимую песню
«Впереди сложная дипломатическая работа»: политолог оценил вероятные итоги встречи Путина и Трампа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс