«Килограммы на боках»: Прилучный и Брутян поделились тренировками в отпуске

Прилучный и Брутян поделились тренировками в отпуске в Турции

Пара показала, как поддерживать себя в форме даже на курорте.

Павел Прилучный и его жена, актриса Зепюр Брутян, устроили себе совместный отпуск в Турции.

Пара поделилась забавным видео с тренировок на курорте, где Павел поднимает Зепюр на руках и вместе с ней выполняет приседания. Поклонники разделились во мнениях. Одни посчитали, что актер недостаточно активно участвует в упражнении, а другие восхитились семейной активностью и поддержали супругов.

Однако Зепюр Брутян рассказала, что отдых дался ей не без испытаний. В одном из своих постов она призналась, что в отеле ее постоянно окружают десерты и булочки, от которых сложно отказаться.

«Знаю, что если я себе позволю тут сладкое, я не остановлюсь. Потом буду ругать себя, что прилетела домой и привезла с собой два килограмма на боках», — откровенно призналась актриса.

Несмотря на отпуск, Зепюр продолжает следить за питанием и регулярно занимается спортом. После рождения сына она смогла сбросить впечатляющие 17 килограммов, и теперь не намерена расслабляться даже во время отдыха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликт между Павлом Прилучным и его экс-супругой Агатой Муцениеце еще не исчерпан.

