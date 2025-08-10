Режиссер Юрий Бутусов умер на 64-м году жизни

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 119 0

О его смерти сообщила актриса Варвара Шмыкова.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Юрий Бутусов, театральный режиссер, ушел из жизни в возрасте 63 лет. Эту печальную новость сообщила актриса Варвара Шмыкова.

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю. Н.», — написала она на своей странице в Facebook*.

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. После окончания Кораблестроительного института он работал в разных сферах, а в 1996 году завершил обучение на режиссерском факультете СПбГАТИ. Уже студенческие постановки — «Женитьба» Гоголя и «Парадоксалист» по Достоевскому — принесли ему известность, а дипломный спектакль «В ожидании Годо» удостоился двух премий «Золотая маска».

С 1996 года он работал в театре им. Ленсовета, а с 2002-го — в театре «Сатирикон». В 2011 году получил «Золотую маску» за постановку чеховской «Чайки» и ненадолго возглавил театр Ленсовета.

В 2018–2022 годах Бутусов был художественным руководителем Театра Вахтангова. В 2020 году он набрал режиссерский курс в ГИТИСе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

