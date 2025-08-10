В Турции самолет экстренно сел в Анкаре из‑за загоревшихся наушников

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Батарея беспроводной гарнитуры пассажира воспламенилась — экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Эсенбога.

В Турции самолет экстренно сел в Анкаре из‑за загоревшихся наушников

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Газиантеп — Стамбул, был вынужден перенаправлен в Анкару после короткого возгорания батареи беспроводных наушников одного из пассажиров, сообщает портал HavaSosyalMedya.

Экипаж оперативно связался с диспетчерской и направил воздушное судно в ближайший аэропорт для обеспечения безопасности пассажиров.

После посадки владельца наушников и еще одного пассажира, испугавшегося инцидента, сняли с борта для медицинской проверки и оценки состояния. По информации из публикации, жертв и серьезных повреждений воздушного судна не зафиксировано — дальнейшие шаги по судьбе рейса не уточняются в источнике.

Экипажи авиакомпаний обучены действовать в подобных ситуациях — пассажирам рекомендуется соблюдать правила перевозки электроники, не использовать подозрительные или поврежденные зарядные устройства и при малейших признаках дыма или нагрева уведомлять экипаж. Официальные комментарии от Turkish Airlines и аэропорта ожидаются в ходе проверки обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Чувашии продавец заставил детей умываться зеленкой за украденные мандарины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:23
Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа
18:17
Киев осудил Фицо за сравнение Украины с «травой под ногами слонов»
18:00
В Турции самолет экстренно сел в Анкаре из‑за загоревшихся наушников
17:40
Великобритания тайно разработала план по решению кризиса в секторе Газа
17:23
«Я и не против, если честно»: Денис Власенко о постельных сценах в кино
17:16
«Лены больше нет»: родственница отравившейся чачей в Сочи женщины о трагедии

Сейчас читают

«Лены больше нет»: родственница отравившейся чачей в Сочи женщины о трагедии
Продала машину и влезла в долги: мама Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников
«Сам бы послушал»: Рома Зверь назвал свою любимую песню
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс